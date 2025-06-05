Магомед Адиев обратился к болельщикам «Крыльев Советов» после назначения главным тренером

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев обратился к болельщикам самарского клуба после своего назначения.

«Я с большим энтузиазмом принял это предложение. Знаю, что испытывает тренер «Крыльев Советов», потому что действительно большой город, большая область. И, понятно, сейчас появился соперник в плане болельщиков — «Акрон», но всё равно армия болельщиков у Самары очень большая и большая поддержка, поэтому хотел бы сказать, что мне очень приятно быть частью этого проекта «Крылья Советов». Постараюсь от себя всё зависящие сделать, приложить весь свой интеллект, трудолюбие, чтобы наш клуб добивался хороших результатов при хорошей игре», — заявил Адиев в интервью пресс-службе «Крыльев».

Магомед Адиев сменил на посту главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина, чей контракт с самарцами подошёл к концу и не был продлён. В весенней части Российской Премьер-Лиги специалист возглавлял подмосковные «Химки», которые не прошли лицензирование на будущий сезон.