Нуну Тавареш стал игроком «Лацио» на постоянной основе

«Лацио» выкупил права на защитника «Арсенала» и сборной Португалии Нуну Тавареша. Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Футболист выступал за «орлов» в рамках аренды с июля 2024 года. Согласно информации сайта Goal.com, итальянский коллектив заплатит за трансфер € 5 млн, помимо этого, канониры получат процент от стоимости будущей перепродажи португальца.

Тавареш пополнил состав «Арсенала» в 2021 году, перейдя из «Бенфики». За команду английской Премьер-лиги он провёл 28 матчей во всех турнирах. На протяжении данного периода карьеры Нуну также выступал на правах аренды за «Марсель» и «Ноттингем Форест».