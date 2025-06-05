Экс-игрок «Зенита» Чистяков дал согласие на переход в «Ростов» — источник

Бывший защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков близок к переходу в «Ростов» в качестве свободного агента. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 31-летний футболист дал согласие на переход в донской клуб. Сторонам осталось уладить некоторые детали.

В субботу, 31 мая, «Зенит» объявил об уходе Чистякова из клуба, воспитанником которого он является. В составе сине-бело-голубых защитник принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. С санкт-петербургским клубом Чистяков стал четырёхкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.

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