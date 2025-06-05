«Ювентус» выкупил права на Пьера Калюлю

Центральный защитник сборной Франции и «Милана» Пьер Калюлю стал футболистом «Ювентуса» на постоянной основе и подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

Француз выступал за «бьянконери» в прошлом сезоне в рамках аренды он принял участие в 39 матчах и отметился одним голом. После игр Лиги наций игрок вернётся в расположение клуба для подготовки к клубному чемпионату мира. По данным сайта Transfermarkt, стоимость француза на данный момент составляет € 26 млн.

По итогам сезона-2024/2025 «Ювентус» занял четвёртое место в турнирной таблице Серии А, дошёл до 1/4 финала Кубка Италии, а в Суперкубке страны остановился на стадии полуфинала. В Лиге чемпионов коллектив не смог преодолеть этап плей-офф за право сыграть в 1/8 финала турнира.