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Гвардиола: я создавал невероятные команды, тренируя Месси. Другие бы тоже так могли

Гвардиола: я создавал невероятные команды, тренируя Месси. Другие бы тоже так могли
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал, что другие тренеры могли бы повторить его достижения, если бы работали с Лионелем Месси и другими игроками, которых он тренировал.

«Я не хочу притворяться скромным: конечно, я хорош! Доказываю это на протяжении многих лет. Но тот успех, которого я добился, означает, что меня выбирали, чтобы тренировать Лионеля Месси и других, и я создавал невероятные команды. Однако другие тренеры в нужный момент на той же позиции, возможно, могли бы сделать то же самое», — приводит слова Гвардиолы Reuters.

«Манчестер Сити» завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Гвардиолы набрали 71 очко в 38 матчах и получили право принять участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Ранее Гвардиола работал в «Баварии» и в «Барселоне». В каталонском клубе испанец тренировал восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.

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