Капитан «Интера» Лаутаро попросил прощения у фанатов команды за поражение в финале ЛЧ

Капитан и нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес написал письмо, в котором попросил прощения у болельщиков «нерадзурри» за разгромное поражение в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:5).

«Здравствуйте, дорогие болельщики «Интера»!

Я пишу вам это сообщение спустя несколько дней, потому что грусть и разочарование после субботнего матча было и будет трудно переварить. Я прошу прощения у всех вас за то, что не смог исполнить вашу мечту. Хочу поблагодарить всех «нерадзурри», прибывших в Мюнхен. Вы всегда бесподобны.

В футболе важны трофеи, это бесспорно! Но я также считаю, что вывести нашу команду в финал Лиги чемпионов дважды за последние три года с таким большим количеством потерь — это очень много. Мы боролись, чтобы вновь пережить эти эмоции, выиграть титул и провести незабываемый вечер, как это было 22 апреля (22 апреля 2024 года «Интер» стал чемпионом Италии. — Прим. «Чемпионата»).

С первого дня в Милане я и все мои товарищи по команде работали, чтобы «Интер» снова занял своё место в истории, чтобы он вернулся туда, где заслуживает быть.

«Бывают дни, когда быть болельщиком «Интера» легко, бывают дни, когда это необходимо, а бывают дни, когда быть болельщиком «Интера» — это честь». Сегодня нам всем необходимо находиться в единстве. Сегодня я больше, чем когда-либо, горжусь, что ношу эту майку и являюсь капитаном этой команды», — написал Лаутаро в своём аккаунте в социальной сети.

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