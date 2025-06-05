Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук включён в топ-10 самых дорогих игроков МЛС

Алексей Миранчук включён в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по МЛС. Согласно подсчётам источника, трансферная стоимость хавбека клуба «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука снизилась на € 1 млн, но он остался в топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата. Список из 10 наиболее дорогих исполнителей лиги выглядит следующим образом:

  • Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — € 20 млн;
  • Эммануэль Латте Лат («Атланта Юнайтед») — € 18 млн;
  • Лионель Месси  («Интер Майами») - € 18 млн (-1 млн);
  • Кевин Денки («Цинциннати») - € 14 млн;
  • Эвандер Феррейра («Цинциннати») — € 14 млн;
  • Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси») - € 10 млн (-2 млн);
  • Ирвин Лосано («Сан-Диего») — € 10 млн (-2 млн);
  • Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») — € 10 млн (-2 млн);
  • Андерс Дрейер («Сан-Диего») — € 9 млн ( +1 млн);
  • Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») — € 9 млн ( -1 млн).

В 17 матчах нынешнего клубного сезона на счету Миранчука два гола и три голевые передачи.

Материалы по теме
Карвахаль высказался о возможном продолжении карьеры в МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android