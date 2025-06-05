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Бобёр: Адиеву будет трудно завоевать любовь болельщиков «Крыльев Советов» после Осинькина

Бобёр: Адиеву будет трудно завоевать любовь болельщиков «Крыльев Советов» после Осинькина
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Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о назначении на пост главного тренера самарского клуба Магомеда Адиева.

«После долгого периода работы Осинькина и определённых успешных результатов Магомеду Адиеву будет трудно сразу завоевать любовь болельщиков «Крыльев Советов». Но он профессионал и своей работой расположит к себе болельщиков и других специалистов», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Магомед Адиев сменил на посту главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина, чей контракт с самарцами подошёл к концу и не был продлён. В весенней части Российской Премьер-Лиги специалист возглавлял подмосковные «Химки», которые не прошли лицензирование на будущий сезон.

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