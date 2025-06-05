Данил Глебов назвал цели «Динамо» на следующий сезон

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов ответил на вопрос о целях бело-голубых на следующий сезон.

«Цели на следующий сезон? Только самые высокие места: борьба за чемпионство и победа в Кубке. Думаю, наши задачи всем понятны, как руководству, так и болельщикам. Мы, футболисты, тоже хотим этого. Но хотеть мало, нужно работать. Я думаю, что у нас всё есть для того, чтобы добиваться поставленных целей. Сейчас нам нужно будет продуктивно провести сборы и хорошо начать сезон», — приводит слова Глебова Legalbet.

По итогам минувшего сезона «Динамо» набрало 56 очков и заняло пятое место в Российской Премьер-Лиге. Также московский клуб дошёл до второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Глебов перешёл в «Динамо» минувшей зимой. За этот период он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: