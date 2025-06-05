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Андрей Каряка — о матче с Нигерией: сборная России приучила нас только к победам

Андрей Каряка — о матче с Нигерией: сборная России приучила нас только к победам
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Бывший футболист «Бенфики» Андрей Каряка поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча сборных России и Нигерии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лёгкой игры для сборной России с Нигерией точно не будет. Думаю, нашим в этом матче будет сложнее, чем в прошлых играх. Но сборная России приучила нас только к победам. Если бы сборная Нигерии приехала на матч с нашей командой основным составом, возможно, это был бы самый сильный соперник за время отстранения. По рейтингу — это один из самых мощных оппонентов, но всё зависит от футболистов, которые приедут», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч России и Нигерии состоится в пятницу, 6 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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