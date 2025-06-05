«Чикаго Файр» планирует переехать на стадион «мирового класса» в 2028 году

«Чикаго Файр» сообщил о намерении переехать на новый стадион в 2028 году. Об этом сказано на официальном сайте МЛС.

На данный момент команда из штата Иллинойс выступает на «Солджер Филд», который вмещает 61,5 тыс. зрителей, но «люди в красном» делят её с клубом НФЛ «Чикаго Беарз». Новый стадион будет рассчитан на 22 тыс. зрителей, однако это сооружение будет предназначено именно для европейского футбола. «Чикаго Файр» надеется переехать на этот стадион весной 2028 года. Отмечается, что арена станет важной частью нового района города, территория стадиона также будет включать в себя рестораны, офисные помещения и другие элементы.

Председатель правления «Чикаго Файр» Джо Мансуэто подчеркнул, что речь идёт о стадионе «мирового класса».

«Чикаго Файр» на протяжении своей истории брал Кубок МЛС, выигрывал регулярный чемпионат, а также четыре раза завоёвывал Открытый Кубок США.