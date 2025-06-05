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Данил Глебов высказался о матче со сборной Нигерии

Данил Глебов высказался о матче со сборной Нигерии
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Полузащитник сборной России Данил Глебов оценил уровень ближайшего соперника национальной команды — сборной Нигерии. Товарищеский матч пройдёт в пятницу, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрели матчи Нигерии — технически и физически хорошо оснащены. Хорошая команда. Никакого смысла выделять игроков у них нет, все футболисты качественные, для них нет проблем, что некоторые не приехали», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Во время июньского тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. Помимо сборной Нигерии, российская команда сыграет со сборной Беларуси. Игра назначена на вторник, 10 июня.

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