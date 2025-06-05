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Карпин рассказал, почему Обляков покинул расположение сборной России

Карпин рассказал, почему Обляков покинул расположение сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков, который был включён в состав национальной команды на предстоящие товарищеские встречи, покинул расположение сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Облякова нет никаких микротравм, есть ОРВИ. Решили не рисковать здоровьем других футболистов. Мы его отправили домой лечиться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Во время июньского тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. Помимо сборной Нигерии, российская команда сыграет с национальной командой Беларуси. Игра назначена на вторник, 10 июня.

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