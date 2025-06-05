Валерий Карпин назвал вызов Дзюбы в сборную России разовой акцией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об отсутствии в национальной команде нападающего Артёма Дзюбы.

«Вызов Дзюбы — разовая акция. Пока его не стоит ждать. Это история, только если нас допустят. Вам Дзюба нравится или сборная? Пока без него», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Дзюба был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Гренадой и с Замбией. В игре с гренадской национальной командой 36-летний форвард забил гол. Дзюба не сыграл во встрече с Замбией.

В пятницу, 6 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

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