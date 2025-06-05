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Карпин ответил, что хочет увидеть от сборной России в матче с Нигерией

Карпин ответил, что хочет увидеть от сборной России в матче с Нигерией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с командой Нигерии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Могу много говорить о Нигерии, но зачем это. Сильная сборная, не приехали лидеры — их проблемы. У нас тоже нет Головина, Дивеева. Без разницы, с кем мы будем играть, мы хотим делать те вещи, которые мы тренируем. Понятно, что с Нигерией или с Сербией, например, прессинговать сложнее, чем с Брунеем. Вот это и хочу увидеть — игру в прессинге и обороне с соперником посложнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч России и Нигерии состоится 6 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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