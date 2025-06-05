Карпин высказался о слухах про возможный матч сборной России с Аргентиной в ноябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на новости о возможном товарищеском матче национальной команды со сборной Аргентины в ноябре 2025 года.

«Насколько я отслеживаю, Максим Львович [Митрофанов] это уже опроверг. Возможно, но не факт», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном приезде сборной Аргентины в Москву на товарищеский матч с Россией. Сообщалось, что встреча может пройти в середине ноября на стадионе «Лужники». Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил возможность проведения такого матча, подчеркнув, что должно совпасть много факторов.