Карпин: ни слова не будет сказано про то, что надо сыграть с Нигерией «на ноль»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, будет ли у футболистов его команды установка сыграть «на ноль» в товарищеском матче с командой Нигерии.

— Ни одного слова футболистам не будет сказано про то, что надо будет сыграть «на ноль», чтобы побить рекорд. Будет установка, чтобы нам не забили, а мы сделали это как можно больше. Так всегда.

— Будет ли позором, если пропустим?

— Вы в себе вообще? — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч России и Нигерии состоится 6 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Во время июньского тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. Помимо сборной Нигерии, российская команда сыграет со сборной Беларуси. Игра назначена на вторник, 10 июня.