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Меньян сообщил о желании перейти в «Челси», «Милан» требует за него £ 20-25 млн — Джейкобс

Меньян сообщил о желании перейти в «Челси», «Милан» требует за него £ 20-25 млн — Джейкобс
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Вратарь «Милана» Мик Меньян проинформировал руководство итальянского гранда о желании перейти в «Челси». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «россонери» запрашивают за возможный трансфер 29-летнего голкипера £ 20-25 млн (€ 23-28 млн). В лондонском клубе могут предпринять попытку подписать Меньяна до начала клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня.

В минувшем сезоне Меньян принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 15 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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