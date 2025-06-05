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Карпин заявил, что Сафонов должен сыграть за сборную России в матче с Нигерией

Карпин заявил, что Сафонов должен сыграть за сборную России в матче с Нигерией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов должен занять место в воротах национальной команды в товарищеском матче с Нигерией. Игра пройдёт в пятницу, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве.

«Сафонов из Америки летел? Все летают с пересадками. Планируется, что он сыграет с Нигерией», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА Матвей Сафонов прилетел в Москву для участия в матче с Нигерией. Голкипер не выступал за национальную команду с июня 2024 года, когда подопечные Валерия Карпина разгромили Беларусь (4:0).

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