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Валерий Карпин: не показатель, что Сафонов попал в «ПСЖ»

Валерий Карпин: не показатель, что Сафонов попал в «ПСЖ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выступлениях российского вратаря Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

«Так получилось, что Матвей попал в «ПСЖ». Лично для меня это не показатель. Понятно, что на тренировках он создавал конкуренцию. Другое дело, если бы его вклад во все три титула был другим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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