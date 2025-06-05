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Андрей Каряка считает, что Игорь Осинькин будет востребован в РПЛ

Андрей Каряка считает, что Игорь Осинькин будет востребован в РПЛ
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Экс-полузащитник «Бенфики» и московского «Динамо» Андрей Каряка высказался об уходе с поста главного тренера «Крыльев Советов» российского специалиста Игоря Осинькина.

«Для самарских болельщиков грустно, что Игорь Осинькин покинул «Крылья Советов». Он проделал хорошую работу. Если бы раз в полгода из команды не уходили лидеры, возможно, «Крылья Советов» боролись бы за другие места. Думаю, Осинькин будет востребован в РПЛ. Почему нет?» — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Осинькин покинул «Крылья Советов» по истечении срока действия контракта. Новым главным тренером самарской команды стал россиянин Магомед Адиев, который на финише сезона-2024/2025 руководил подмосковными «Химками».

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