Андрей Каряка считает, что Игорь Осинькин будет востребован в РПЛ

Экс-полузащитник «Бенфики» и московского «Динамо» Андрей Каряка высказался об уходе с поста главного тренера «Крыльев Советов» российского специалиста Игоря Осинькина.

«Для самарских болельщиков грустно, что Игорь Осинькин покинул «Крылья Советов». Он проделал хорошую работу. Если бы раз в полгода из команды не уходили лидеры, возможно, «Крылья Советов» боролись бы за другие места. Думаю, Осинькин будет востребован в РПЛ. Почему нет?» — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Осинькин покинул «Крылья Советов» по истечении срока действия контракта. Новым главным тренером самарской команды стал россиянин Магомед Адиев, который на финише сезона-2024/2025 руководил подмосковными «Химками».