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Опубликована заявка сборной США на матчи Золотого кубка КОНКАКАФ 2025

Опубликована заявка сборной США на матчи Золотого кубка КОНКАКАФ 2025
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино вместе со своим тренерским штабом выбрал футболистов, которые будут представлять страну на Золотом кубке КОНКАКАФ 2025.

Вратари: Крис Брейди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тёрнер («Кристал Пэлас»).

Защитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Алекс Фриман («Орландо Сити»), Натан Харриэль («Филадельфия Юнион»), Марк Маккензи («Тулуза»), Тим Рим («Шарлотт»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джон Толкин («Хольштайн»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»).

Полузащитники: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Тайлер Адамс («Борнмут»), Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уайткэпс»), Джонни Кардозо («Бетис»), Лукас де ла Торре («Сан-Диего»), Диего Луна («Реал Солт-Лейк»), Джек Макглинн («Хьюстон Динамо»), Куинн Салливан («Филадельфия Юнион»), Малик Тилльман (ПСВ).

Нападающие: Пакстен Ааронсон («Утрехт»), Патрик Агьеманг («Шарлотт»), Дэмион Даунс («Кёльн»), Брайан Уайт («Ванкувер Уайткэпс»), Хаджи Райт («Ковентри Сити»).

В группе D звёздно-полосатые сыграют со сборными Тринидада и Тобаго (15 июня), Саудовской Аравии (19 июня) и Гаити (22 июня).

Турнир пройдёт в Канаде и США и продлится с 14 июня по 6 июля.

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