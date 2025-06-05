Карраскаль интересен «Фламенго», «Динамо» оценивает игрока в € 15 млн — Симплисио

«Фламенго» ведёт переговоры о подписании 27-летнего атакующего полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает журналист Раиса Симплисио в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, московский клуб оценивает колумбийского футболиста в € 15 млн.

Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года. За этот период он принял участие в 64 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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