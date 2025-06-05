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22:00 Мск
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Испания – Франция: стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций УЕФА 2024-2025

Испания — Франция: стартовые составы команд на полуфинал Лиги наций
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Сегодня, 5 июня, состоится второй матч полуфинальной стадии Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025. В нём встретятся сборные Испании и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Хёйсен, Кукурелья, Субименди, Мерино, Педри, Ямаль, Н. Уильямс, Оярсабаль.

Франция: Меньян, Лангле, Конате, Калюлю, Т. Эрнандес, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Мбаппе, Дембеле.

На стадии четвертьфинала сборная Испании прошла национальную команду Нидерландов, обыграв её по сумме двух матчей. Французы выбили из турнира сборную Хорватии. Примечательно, что обе команды прошли стадию четвертьфинала благодаря победе в серии пенальти.

Действующим чемпионом Лиги наций УЕФА является национальная команда Испании.

Календарь Лиги наций
Турнирная сетка Лиги наций
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