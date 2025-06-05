Скира: Кристиан Киву — в шаге от назначения в «Интер», контракт — до 2027 года

Бывший защитник «Интера» Кристиан Киву близок к назначению на пост главного тренера «нерадзурри». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Киву подпишет контракт с итальянским грандом до 2027 года. Его заработная плата составит € 2 млн за сезон.

Экс-защитник выступал в составе «Интера» с 2007 по 2014 год. С 2018 по 2024 год Киву работал в системе молодёжных команд «нерадзурри». В феврале 2025 года 44-летний специалист возглавил «Парму». Под его руководством команда провела 13 матчей в чемпионате Италии, в которых три раза победила, три раза проиграла и семь раз разделила очки с соперником.

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