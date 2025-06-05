Пальинья высказался о своих перспективах в «Баварии» после неоднозначного первого сезона

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Жоау Пальинья оценил свои шансы на продолжение карьеры в немецком клубе после дебютного сезона.

«Посмотрим… Мой контракт здесь ещё на три года. Я хочу играть за этот клуб. Но мне нужно лично обсудить с тренером и спортивным директором, получу ли я здесь свой шанс. Я очень надеюсь на это! А если нет, то придётся подождать и посмотреть и найти лучшее решение. Футбол — это настоящее. И в этом настоящем я готов отдать свою жизнь, чтобы достичь великих целей.

Моя мечта — добиться успеха в «Баварии». Потому что попасть в этот клуб было невероятно сложно. Ничто в моей жизни не было лёгким. И это то, чем я могу гордиться. Нет причин для разочарования. Я выиграл титул с «Баварией». И надеюсь, что это был первый из многих. Посмотрим, что будет дальше. Мы обсудим это и решим, что лучше для меня. Всегда буду бороться, и я готов, где бы ни лежало моё будущее», — заявил Пальинья, общаясь с журналистами после 1/2 финала Лиги наций УЕФА Германия — Португалия (1:2).

Жоау Пальинья перебрался в «Баварию» из английского «Фулхэма» летом прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 51 млн. В сезоне-2024/2025 португалец принял участие в 24 матчах мюнхенцев в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиги чемпионов УЕФА. В них полузащитник не отметился ни одним результативным действием. Вместе с «Баварией» Пальинья стал чемпионом Германии — 2024/2025.