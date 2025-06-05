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«Бавария» может усилить состав нападающими «Ливерпуля» и «Милана» — Kicker

«Бавария» может усилить состав нападающими «Ливерпуля» и «Милана» — Kicker
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«Бавария» проявляет интерес к 26-летнему нападающему «Ливерпуля» Коди Гакпо и 25-летнему вингеру «Милана» Рафаэлу Леау. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль находится на связи с обоими игроками. В мюнхенском клубе понимают, что ему придётся заплатить не менее € 70 млн за покупку Гакпо или Леау. «Баварии» будет необходимо продать имеющихся футболистов ради подписания указанных нападающих.

В минувшем сезоне Гакпо принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Леау сыграл 50 матчей во всех соревнованиях сезона-2024/2025, где забил 12 голов и сделал 13 результативных передач. Контракт вингера с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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