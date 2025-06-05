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Агуэро — о клубном чемпионате мира: это новый вызов для «Интер Майами»

Агуэро — о клубном чемпионате мира: это новый вызов для «Интер Майами»
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Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о значимости участия «Интер Майами» в клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 1-й тур
15 июня 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Аль-Ахли
Каир, Египет
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Полагаю, это крайне существенно для «Интер Майами», особенно с учётом того, что там выступает Лео [Месси]. И я считаю, для фанатов всего мира было очень важно, чтобы «Интер Майами» принял участие в турнире, ведь мы понимаем: Месси относится к тем футболистам, которых хотят увидеть все.

Думаю, будет здорово увидеть, как «Интер Майами» играет против других команд, и особенно застать нынешнюю версию Месси в «Интер Майами», который сейчас постоянно побеждает в МЛС. Это новый вызов для «Интер Майами» и особенно для Лео. Он точно приложит все усилия, ведь он никогда не желает проигрывать.

И мне кажется, что этому следует уделить внимание, ведь когда Лионель играет против вас, то даже если он плох на протяжении 88 минут, то вы понимаете: в последние две минуты он способен забить, пробить со штрафного или внезапно создать момент. Он же лучший футболист мира, и он в любой момент может создать угрозу для соперника. Он — лучший», — приводит слова аргентинца Goal.com.

Турнир пройдёт в США с 14 июня по 13 июля. В группе A команда из штата Флорида сыграет с «Аль-Ахли» (Египет), с «Палмейрасом» (Бразилия) и с «Порту» (Португалия).

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