Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира

Национальная команда Узбекистана впервые в истории примет участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу. В матче 9-го тура азиатского отбора на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ, чего хватило для оформления выхода в финальную стадию.

Защитник казанского «Рубина» Рустам Ашурматов принял участие в историческом для страны матче и провёл на поле 90 минут. Также в составе сборной Узбекистана вышли защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, экс-полузащитник «Спартака» Остон Урунов, бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов и вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Ничья позволила Узбекистану сохранить отрыв в четыре очка от ОАЭ в турнирной таблице группы 1 за тур до конца отбора. Таким образом, сборная Узбекистана получила прямую путёвку на ЧМ-2026.