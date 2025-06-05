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Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира
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Национальная команда Узбекистана впервые в истории примет участие в финальной стадии чемпионата мира по футболу. В матче 9-го тура азиатского отбора на ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, сборная Узбекистана сыграла вничью с ОАЭ, чего хватило для оформления выхода в финальную стадию.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 9-й тур
05 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
ОАЭ
Окончен
0 : 0
Узбекистан

Защитник казанского «Рубина» Рустам Ашурматов принял участие в историческом для страны матче и провёл на поле 90 минут. Также в составе сборной Узбекистана вышли защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов, экс-полузащитник «Спартака» Остон Урунов, бывший форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов и вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

Ничья позволила Узбекистану сохранить отрыв в четыре очка от ОАЭ в турнирной таблице группы 1 за тур до конца отбора. Таким образом, сборная Узбекистана получила прямую путёвку на ЧМ-2026.

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