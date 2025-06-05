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«Зенит» следит за игроком «Расинга» Мартиреной, который интересен «Спартаку» — Давила

«Зенит» следит за игроком «Расинга» Мартиреной, который интересен «Спартаку» — Давила
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«Зенит» проявляет интерес к 25-летнему защитнику «Расингу» из Авельянеды Гастону Мартирене. Об этом сообщает журналист ESPN Томас Давила в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» готов заплатить $ 10 млн (€ 8,7 млн) за уругвайского футболиста.

По сведениям Давилы, на текущий момент аргентинский клуб не получал официальных предложений по трансферу Мартирены ни от «Зенита», ни от «Спартака».

Уругвайский защитник выступает в составе «Расинга» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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