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Гвардиола рассказал, где хотел бы поработать после «Манчестер Сити»

Гвардиола рассказал, где хотел бы поработать после «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, где хотел бы работать после ухода из своего нынешнего клуба в будущем. Контракт специалиста с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

«Я бы очень хотел оказаться на чемпионате мира, на Евро, на Кубке Америки. Всегда об этом думал. Но это зависит от многих-многих факторов. Если это случится — здорово, а если нет — тем более», — приводит слова Гвардиолы Reuters.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время специалист выиграл с командой 18 трофеев: шесть чемпионств, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, три Суперкубка страны. Помимо этого, были выиграны Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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