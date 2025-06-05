Гвардиола рассказал, где хотел бы поработать после «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, где хотел бы работать после ухода из своего нынешнего клуба в будущем. Контракт специалиста с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

«Я бы очень хотел оказаться на чемпионате мира, на Евро, на Кубке Америки. Всегда об этом думал. Но это зависит от многих-многих факторов. Если это случится — здорово, а если нет — тем более», — приводит слова Гвардиолы Reuters.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время специалист выиграл с командой 18 трофеев: шесть чемпионств, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, три Суперкубка страны. Помимо этого, были выиграны Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.