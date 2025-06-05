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ЦСКА поздравил Файзуллаева с первым в истории выходом Узбекистана на чемпионат мира

ЦСКА поздравил Файзуллаева с первым в истории выходом Узбекистана на чемпионат мира
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Московский ЦСКА поздравил вингера клуба Аббосбека Файзуллаева с квалификацией сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Данное достижение покорилось команде впервые в истории.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 9-й тур
05 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
ОАЭ
Окончен
0 : 0
Узбекистан

В предпоследнем, 9-м туре отбора Узбекистан, занимающий в группе 1 второе место, сыграл вничью с ОАЭ и сохранил преимущество в четыре очка. Таким образом, Файзуллаев и команда за тур до финиша обеспечили себе прямую путёвку на ЧМ-2026.

«Поздравляем Аббоса Файзуллаева и сборную Узбекистана с историческим достижением! Впервые в своей истории команда Аббоса квалифицировалась на Чемпионат мира», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.

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