ЦСКА поздравил Файзуллаева с первым в истории выходом Узбекистана на чемпионат мира

Московский ЦСКА поздравил вингера клуба Аббосбека Файзуллаева с квалификацией сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Данное достижение покорилось команде впервые в истории.

В предпоследнем, 9-м туре отбора Узбекистан, занимающий в группе 1 второе место, сыграл вничью с ОАЭ и сохранил преимущество в четыре очка. Таким образом, Файзуллаев и команда за тур до финиша обеспечили себе прямую путёвку на ЧМ-2026.

«Поздравляем Аббоса Файзуллаева и сборную Узбекистана с историческим достижением! Впервые в своей истории команда Аббоса квалифицировалась на Чемпионат мира», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.