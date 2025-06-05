Стала известна причина, препятствующая переходу Керкеза в «Ливерпуль»

Спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз ведёт переговоры с «Борнмутом» о возможном трансфере левого защитника Милоша Керкеза. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, несмотря на работу Хьюза в качестве технического директора «вишен», на текущий момент он не может договориться о переходе венгерского футболиста, поскольку «Борнмут» требует за него £ 45 млн (€ 53,5 млн). Мерсисайдцы считают эту цену завышенной, в то время как «вишни» не намерены снижать её.

В минувшем сезоне Керкез принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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