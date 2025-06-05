Сборная Беларуси переиграла команду Казахстана в товарищеском матче

Сборная Беларуси обыграла команду Казахстана в контрольном матче со счётом 4:1. Встреча прошла на «Борисов-Арене» (Борисов, Беларусь). Главным арбитром игры выступил Сергей Карасёв. Стоит отметить, что начало встречи было перенесено на полчаса из-за сильного ливня.
Валерий Громыко открыл счёт на 26-й минуте, Валерий Бочеров удвоил преимущество команды на 31-й минуте, Трофим Мельниченко забил третий гол коллектива на 50-й минуте. Галымжан Кенжебек на 74-й минуте отыграл один из мячей. Евгений Шикавка на 89-й минуте увеличил разрыв в счёте.
Эти команды играли друг с другом восемь раз, пять раз победу праздновала Беларусь, один раз сильнее оказался Казахстан.
В рамках отбора на чемпионат мира 2026 сборная Беларуси в группе C сыграет с командами Дании, Греции и Шотландии. Соперниками Казахстана по группе J являются Северная Македония, Уэльс, Бельгия и Лихтенштейн.
- 5 июня 2025
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