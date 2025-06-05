Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Беларуси переиграла команду Казахстана в товарищеском матче

Сборная Беларуси переиграла команду Казахстана в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Беларуси обыграла команду Казахстана в контрольном матче со счётом 4:1. Встреча прошла на «Борисов-Арене» (Борисов, Беларусь). Главным арбитром игры выступил Сергей Карасёв. Стоит отметить, что начало встречи было перенесено на полчаса из-за сильного ливня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
05 июня 2025, четверг. 20:30 МСК
Беларусь
Окончен
4 : 1
Казахстан
1:0 Громыко – 26'     2:0 Бочеров – 31'     3:0 Мельниченко – 50'     3:1 Кенжебек – 74'     4:1 Шикавка – 85'    

Валерий Громыко открыл счёт на 26-й минуте, Валерий Бочеров удвоил преимущество команды на 31-й минуте, Трофим Мельниченко забил третий гол коллектива на 50-й минуте. Галымжан Кенжебек на 74-й минуте отыграл один из мячей. Евгений Шикавка на 89-й минуте увеличил разрыв в счёте.

Эти команды играли друг с другом восемь раз, пять раз победу праздновала Беларусь, один раз сильнее оказался Казахстан.

В рамках отбора на чемпионат мира 2026 сборная Беларуси в группе C сыграет с командами Дании, Греции и Шотландии. Соперниками Казахстана по группе J являются Северная Македония, Уэльс, Бельгия и Лихтенштейн.

Материалы по теме
«Хочется выиграть». Круговой поделился ожиданиями от матчей России с Нигерией и Беларусью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android