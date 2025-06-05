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«Арсенал» выбрал альтернативу на случай неудачи с переходом Зане и Уильямса — The Times

«Арсенал» выбрал альтернативу на случай неудачи с переходом Зане и Уильямса — The Times
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«Арсенал» рассматривает 22-летнего нападающего «Астон Виллы» Моргана Роджерса и 24-летнего вингера «Фейеноорда» Игора Пайшао в качестве возможных вариантов в случае неудачи с подписанием Лероя Зане («Бавария») и Нико Уильямса («Атлетик»). Об этом сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» уже провели переговоры с представителями Зане и Уильямса. В лондонском клубе понимают, что им придётся заплатить солидную сумму за подписание этих игроков, даже несмотря на заканчивающийся контракт Зане с «Баварией». 29-летний вингер зарабатывает £ 220 тыс. (€ 261 тыс.) в неделю в немецком гранде, и маловероятно, что он согласится на понижение оклада.

В свою очередь, в контракте Уильямса есть пункт о его расторжении за £ 42 млн (€ 49,9 млн), однако нападающий потребует у заинтересованного в нём клуба зарплату в более, чем £ 250 тыс. (€ 297 тыс.) в неделю.

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