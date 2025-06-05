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Стало известно, сколько «Тоттенхэму» придётся заплатить за разрыв контракта Постекоглу

Стало известно, сколько «Тоттенхэму» придётся заплатить за разрыв контракта Постекоглу
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу может покинуть клуб, несмотря на победу в Лиге Европы УЕФА и квалификацию в Лигу чемпионов на будущий сезон. Сообщается, что руководство лондонского клуба может принять решение о расставании с тренером из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Англии.

Напомним, «Тоттенхэм» завершил сезон на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе подопечных Постекоглу 38 набранных очков в 38 матчах. Как сообщает The Telegraph, контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2027 года, а в случае его досрочного расторжения Постекоглу полагается компенсация в размере $ 5 млн. Ещё $ 3 млн тренер должен получить за завоевание первого с 2008 года трофея для команды.

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