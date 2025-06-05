Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин не возглавит «Мидлсбро»

Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин не возглавит «Мидлсбро»
Комментарии

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Ирландии Робби Кин, ныне возглавляющий «Ференцварош», не продолжит карьеру в «Мидлсбро». Об этом сообщает The Sun.

По слухам, после ухода Майкла Кэррика с поста главного тренера команды клуб сразу же выбрал Кина как одного из приоритетных кандидатов на его замену. Ранее сообщалось, что ирландец отказался от этой работы, теперь же стало известно, что «Мидлсбро» и вовсе не изучал вопрос приглашения Кина. В списке «Боро» есть Роб Эдвардс, ранее работавший в «Лутон Таун», и Стивен Купер, возглавлявший «Лестер Сити».

В последний раз на данный момент «Мидлсбро» выступал в высшем дивизионе английского первенства в сезоне-2016/2017. В активе клуба есть Кубок лиги, выигранный в сезоне-2003/2004.

Материалы по теме
Экс-форвард «Тоттенхэма» Робби Кин поделился мнением о будущем Постекоглу в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android