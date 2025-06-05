Бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин не возглавит «Мидлсбро»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Ирландии Робби Кин, ныне возглавляющий «Ференцварош», не продолжит карьеру в «Мидлсбро». Об этом сообщает The Sun.

По слухам, после ухода Майкла Кэррика с поста главного тренера команды клуб сразу же выбрал Кина как одного из приоритетных кандидатов на его замену. Ранее сообщалось, что ирландец отказался от этой работы, теперь же стало известно, что «Мидлсбро» и вовсе не изучал вопрос приглашения Кина. В списке «Боро» есть Роб Эдвардс, ранее работавший в «Лутон Таун», и Стивен Купер, возглавлявший «Лестер Сити».

В последний раз на данный момент «Мидлсбро» выступал в высшем дивизионе английского первенства в сезоне-2016/2017. В активе клуба есть Кубок лиги, выигранный в сезоне-2003/2004.