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Россия – Нигерия: где смотреть товарищеский матч по футболу 2025, на каком канале

Россия — Нигерия: где смотреть товарищеский матч по футболу, на каком канале
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Сегодня, 6 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алияр Агаев из Азербайджана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 2025 году команда Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). 10 июня сборная России встретится с белорусской национальной командой. Всего под руководством 56-летнего специалиста Россия провела 22 матча, в которых 16 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз проиграла.

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