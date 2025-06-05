Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испания — Франция: Уильямс открыл счёт в матче на 23-й минуте

Испания — Франция: Уильямс открыл счёт в матче на 23-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт второй матч полуфинальной стадии Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются сборные Испании и Франции. Игра проходит на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Фурия Роха». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Перерыв
2 : 0
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 26'    

На 23-й минуте счёт в игре открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс.

На стадии четвертьфинала сборная Испании прошла национальную команду Нидерландов, обыграв её по сумме двух матчей. Французы выбили из турнира сборную Хорватии. Примечательно, что обе команды прошли стадию четвертьфинала благодаря победе в серии пенальти.

Действующим чемпионом Лиги наций УЕФА является национальная команда Испании.

Календарь Лиги наций
Турнирная сетка Лиги наций
Материалы по теме
Луис де ла Фуэнте: не стоит забывать, что Ямалю всего 17. Он станет великим футболистом

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android