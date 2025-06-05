Испания — Франция: Уильямс открыл счёт в матче на 23-й минуте

В эти минуты идёт второй матч полуфинальной стадии Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются сборные Испании и Франции. Игра проходит на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «Фурия Роха». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 23-й минуте счёт в игре открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс.

На стадии четвертьфинала сборная Испании прошла национальную команду Нидерландов, обыграв её по сумме двух матчей. Французы выбили из турнира сборную Хорватии. Примечательно, что обе команды прошли стадию четвертьфинала благодаря победе в серии пенальти.

Действующим чемпионом Лиги наций УЕФА является национальная команда Испании.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: