«Спартак» не намерен продавать Барко дешевле € 18 млн — Маттос

«Спартак» не продаст 26-летнего полузащитника Эсекьеля Барко в другой клуб за сумму меньше, чем € 18 млн. Об этом сообщает журналист Алешандре Маттос в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вероятнее всего, заинтересованному в аргентинском футболисте клубу придётся заплатить примерно € 20 млн за его переход.

Ранее СМИ сообщали об интересе к хавбеку красно-белых со стороны бразильских «Палмейраса» и «Фламенго».

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

Как появился «Спартак»: