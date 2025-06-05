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Испания — Франция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Кукурелью освистывают при каждом касании мяча в матче Лиги наций, проходящем в Германии

Кукурелью освистывают при каждом касании мяча в матче Лиги наций, проходящем в Германии
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Левого защитника сборной Испании Марка Кукурелью освистывают при каждом касании мяча во время полуфинального матча Лиги наций с Францией, проходящего в эти минуты на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Перерыв
2 : 0
Франция
1:0 Уильямс – 23'     2:0 Мерино – 26'    

Напомним, летом 2024 года в Германии проходил чемпионат Европы — 2024. Главный судья матча четвертьфинала между сборными Испании и хозяев турнира Энтони Тэйлор не назначил пенальти в пользу немецкой национальной команды за попадание мяча в руку Кукурельи после удара полузащитника «бундестим» Джамала Мусиалы на 106-й минуте. Эта встреча завершилась победой «Фурия Роха» со счётом 2:1. Позднее судейский комитет УЕФА признал ошибку Тэйлора в этом эпизоде.

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