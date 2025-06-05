Кукурелью освистывают при каждом касании мяча в матче Лиги наций, проходящем в Германии

Левого защитника сборной Испании Марка Кукурелью освистывают при каждом касании мяча во время полуфинального матча Лиги наций с Францией, проходящего в эти минуты на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии.

Напомним, летом 2024 года в Германии проходил чемпионат Европы — 2024. Главный судья матча четвертьфинала между сборными Испании и хозяев турнира Энтони Тэйлор не назначил пенальти в пользу немецкой национальной команды за попадание мяча в руку Кукурельи после удара полузащитника «бундестим» Джамала Мусиалы на 106-й минуте. Эта встреча завершилась победой «Фурия Роха» со счётом 2:1. Позднее судейский комитет УЕФА признал ошибку Тэйлора в этом эпизоде.

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