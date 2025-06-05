Расселл Мартин — главный тренер «Рейнджерс»

Расселл Мартин назначен на пост главного тренера «Рейнджерс». Об этом сообщает официальный сайт шотландского клуба.

«Это привилегия — стать главным тренером «Рейнджерс» в начале этой новой и захватывающей главы в истории клуба. Я понимаю, каковы амбиции коллектива, ещё в прошлый раз я осознал, что это особенная команда — с её ожиданиями, страстью и историей.

Теперь же я вернулся и хочу вернуть клубу былой успех. Ради болельщиков, игроков и всех, кто причастен к «Рейнджерс». Я здесь, чтобы устанавливать стандарты, упорно трудиться и приложить все усилия ради уважения фанатов команды», — приводит слова Мартина официальный сайт «Рейнджерс».

В 2018 году Мартин играл за эту команду. Предыдущим местом работы тренера был «Саутгемптон».

По итогам прошедшего сезона «Рейнджерс» занял второе место в турнирной таблице Премьершипа.