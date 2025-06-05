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Испания — Франция: Ямаль довёл счёт до разгромного, забив с пенальти

В эти минуты идёт второй матч полуфинальной стадии Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются сборные Испании и Франции. Игра проходит на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На момент выхода новости счёт 3:0 в пользу «Фурия Роха». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 54-й минуте вингер сборной Испании Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.

Ранее, на 23-й минуте счёт в игре открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс. На 26-й минуте преимущество испанской национальной команды укрепил полузащитник Микель Мерино.

На стадии четвертьфинала сборная Испании прошла национальную команду Нидерландов, обыграв её по сумме двух матчей. Французы выбили из турнира сборную Хорватии. Примечательно, что обе команды прошли стадию четвертьфинала благодаря победе в серии пенальти.

Действующим чемпионом Лиги наций УЕФА является национальная команда Испании.

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