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23-летний испанец Габриэль Вейга перешёл из саудовского «Аль-Ахли» в «Порту»

23-летний испанец Габриэль Вейга перешёл из саудовского «Аль-Ахли» в «Порту»
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Атакующий полузащитник молодёжной сборной Испании Габриэль Вейга перебрался из «Аль-Ахли» в «Порту». О подписании контракта с 23-летним футболистом официально сообщила пресс-служба португальской команды. С Вейгой заключён контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить € 15-16 млн. В минувшем сезоне Вейга принял участие в 46 матчах за «Аль-Ахли» во всех турнирах. На его счету восемь забитых голов и шесть результативных передач.

Фото: ФК «Порту»

Напомним, Габриэль Вейга является воспитанником «Сельты». Летом 2023 года его связывали с возможным переходом в «Реал» и «Барселону». Однако хавбек за € 30 млн отправился в чемпионат Саудовской Аравии.

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