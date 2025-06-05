23-летний испанец Габриэль Вейга перешёл из саудовского «Аль-Ахли» в «Порту»

Атакующий полузащитник молодёжной сборной Испании Габриэль Вейга перебрался из «Аль-Ахли» в «Порту». О подписании контракта с 23-летним футболистом официально сообщила пресс-служба португальской команды. С Вейгой заключён контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить € 15-16 млн. В минувшем сезоне Вейга принял участие в 46 матчах за «Аль-Ахли» во всех турнирах. На его счету восемь забитых голов и шесть результативных передач.

Фото: ФК «Порту»

Напомним, Габриэль Вейга является воспитанником «Сельты». Летом 2023 года его связывали с возможным переходом в «Реал» и «Барселону». Однако хавбек за € 30 млн отправился в чемпионат Саудовской Аравии.