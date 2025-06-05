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«Манчестер Юнайтед» предложил £ 45+10 млн «Брентфорду» за трансфер Мбемо — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» предложил £ 45+10 млн «Брентфорду» за трансфер Мбемо — The Athletic
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«Манчестер Юнайтед» сделал первое предложение «Брентфорду» по 25-летнему нападающему Брайану Мбемо. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить за камерунского футболиста £ 45 млн (€ 53,5 млн) в качестве фиксированной суммы и ещё £ 10 млн (€ 11,9 млн) — в виде дополнительных выплат. Однако «Брентфорд» оценивает Мбемо дороже. На текущий момент переговоры между сторонами продолжаются.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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