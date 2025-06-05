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Футболистам из Нигерии подарили матрёшки перед товарищеским матчем с Россией

Футболистам из Нигерии подарили матрёшки перед товарищеским матчем с Россией
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В пятницу, 6 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Футболистам гостей во время тренировки подарили матрёшки. Видео с вручением традиционного сувенира опубликовано в официальном телеграм-канале сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, в числе получивших подарок в виде матрёшки был вингер Олакунле Олусегун, впервые получивший вызов в сборную своей страны. В мае 2025 года Олусегун стал чемпионом России в составе «Краснодара», за который выступает с лета 2021 года.

Видео доступно в телеграм-канале сборной России.

Напомним, во время июньского тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. Помимо Нигерии, соперником сборной России станет национальная команда Беларуси. Вторая игра запланирована на вторник, 10 июня.

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