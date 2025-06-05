Фоден — о клубном чемпионате мира: жду этот турнир с нетерпением

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился ожиданиями от выступления на клубном чемпионате мира.

«Жду этот турнир с нетерпением. Там сыграют лучшие клубы мира. Для нас это будет что-то новое, с чем мы не сталкивались ранее, но, как я уже сказал, участвовать в таком турнире и даже, пожалуй, готовиться к такому сезону — невероятно здорово.

Это хорошая подготовка к новому сезону, и я надеюсь, что мы сможем встретиться с лучшими командами и одержать победу.

Разумеется, с ребятами мы обсуждали, что было бы неплохо переиграть всех в борьбе за трофей. Мы стремимся к этому, и с теми футболистами, которые у нас есть, и с качествами нашего коллектива, я уверен, мы более чем способны выиграть.

Каковы мои личные и командные цели? Выиграть турнир, разумеется, но, наверное, моя личная цель — просто получать удовольствие от игры, соревноваться с лучшими футболистами и стараться показывать свой максимум. Думаю, это мне подойдёт», — приводит слова англичанина Goal.com.

Турнир пройдёт в США с 14 июня по 13 июля. В группе G «Манчестер Сити» сыграет с «Аль-Айном» (ОАЭ), с «Ювентусом» (Италия) и с «Видадом» (Марокко).