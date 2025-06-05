Испания — Франция: Педри забил четвёртый гол «Фурия Роха»

В эти минуты идёт второй матч полуфинальной стадии Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются сборные Испании и Франции. Игра проходит на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу «Фурия Роха». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 55-й минуте голом отметился полузащитник номинальных хозяев Педри.

Ранее, на 23-й минуте счёт в игре открыл нападающий сборной Испании Нико Уильямс. На 26-й минуте преимущество испанской национальной команды укрепил полузащитник Микель Мерино. На 54-й минуте вингер сборной Испании Ламин Ямаль довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.

На стадии четвертьфинала сборная Испании прошла национальную команду Нидерландов, обыграв её по сумме двух матчей. Французы выбили из турнира сборную Хорватии. Примечательно, что обе команды прошли стадию четвертьфинала благодаря победе в серии пенальти.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: