Сборные Иордании и Южной Кореи квалифицировались на чемпионат мира — 2026

Сборная Иордании вышла на чемпионат мира 2026 года после разгромной победы в матче квалификационного турнира с Оманом (3:0). За тур до конца отбора иорданская национальная команда набрала 16 очков и занимает второе место в группе.

На первой строчке располагается Южная Корея, заработавшая 19 очков. Сегодня, 5 июня, южнокорейская национальная команда выиграла у Ирака со счётом 2:0 и также вышла на мундиаль.

На третьем месте в группе находится Ирак с 12 очками за тур до конца отбора.

Отметим, сборная Иордании квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира первый раз в истории. В свою очередь, сборная Южной Кореи вышла на мундиаль 11-й раз подряд.

Чемпионат мира 2026 года примут три страны: США, Канада и Мексика. В турнире сыграют 48 национальных команд из шести конфедераций.

Материалы по теме Официально Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: