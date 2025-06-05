Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дженнаро Гаттузо ушёл с поста главного тренера «Хайдука»

Дженнаро Гаттузо ушёл с поста главного тренера «Хайдука»
Аудио-версия:
Комментарии

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Хайдука». Об этом сообщается на официальном сайте хорватского клуба.

Контракт специалиста с коллективом расторгнут по взаимному согласию сторон. Итальянец приступил к работе с данной командой в прошлом году. В конце сезона-2024/2025 «Хайдук» претендовал на чемпионство, но финишировал на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона хорватского первенства, заработав 63 очка.

Ранее Гаттузо тренировал «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу», «Милан», «Наполи», «Валенсию» и «Марсель». С неаполитанцами специалист брал Кубок Италии.

«Хайдук» шесть раз становился чемпионом Хорватии, восемь раз брал Кубок страны, пять раз — национальный Суперкубок. Помимо этого, команда по девять раз становилась чемпионом Югославии и брала Кубок этой страны.

Материалы по теме
«Я не пожму вам руку». Гаттузо в прямом эфире устроил конфликт с телеведущим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android