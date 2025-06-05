Дженнаро Гаттузо ушёл с поста главного тренера «Хайдука»

Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Хайдука». Об этом сообщается на официальном сайте хорватского клуба.

Контракт специалиста с коллективом расторгнут по взаимному согласию сторон. Итальянец приступил к работе с данной командой в прошлом году. В конце сезона-2024/2025 «Хайдук» претендовал на чемпионство, но финишировал на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона хорватского первенства, заработав 63 очка.

Ранее Гаттузо тренировал «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу», «Милан», «Наполи», «Валенсию» и «Марсель». С неаполитанцами специалист брал Кубок Италии.

«Хайдук» шесть раз становился чемпионом Хорватии, восемь раз брал Кубок страны, пять раз — национальный Суперкубок. Помимо этого, команда по девять раз становилась чемпионом Югославии и брала Кубок этой страны.